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दीनदयाल नगर स्थित युवा केंद्र में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की ओर से आयोजित मुरादाबाद खादी महोत्सव-2026 का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह चौहान ने किया। 130 स्टालों वाली इस मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद उपलब्ध हैं। पहले दिन करीब दो लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई। महोत्सव में ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प, इत्र, शहद, कालीन और खाद्य उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे।
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