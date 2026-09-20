राधा मंदिर से निकली गणेश उत्सव की शोभायात्रा

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मंडी चौक की तंबोला वाली गली स्थित प्राचीन राधा रमण मंदिर से गणेश उत्सव के अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गणेश प्रतिमा के साथ भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। शोभायात्रा में भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए।

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