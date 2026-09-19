हर सवाल का एक जवाब: बोतल में सांप को कैद कर अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग, टेबल पर रखा तो इमरजेंसी में मची खलबली

डॉक्टरों के सवालों का जवाब देने के लिए पकड़ा सांप

बख्तर ने बताया कि सांप काटने के बाद डॉक्टर अक्सर पूछते हैं कि कौन सा सांप था, लंबा था कि छोटा था, मुंह कैसा था, उसके मुंह पर कैसे निशान थे आदि कई तरह के सवाल पूछते हैं, इसी वजह से वह सांप को पहचान के लिए साथ ले आए थे। बख्तर को सांप ने हाथ में काट लिया था। इस सांप को बाद में जंगल में छुड़वा दिया गया है।