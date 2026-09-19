15 दिन की दुल्हन: 'चाचा' बनकर आया पहला पति, ले गया राखी को भगा; बीवी से ज्यादा नए हसबैंड को इस बात से लगा झटका

चाचा बनकर आया युवक, बहू को ले गया साथ

शादी के 15 दिन बाद ही खेल शुरू हो गया। 17 अगस्त को उसी महिला दलाल ने हरपाल को फोन कर कहा कि लड़की के चाचा उसे लेने आ रहे हैं, उसे उनके साथ भेज देना। 19 अगस्त को नरोदा निवासी एक व्यक्ति घर आया और बहू राखी को अपने साथ ले गया। जाते समय राखी घर में रखे सोने के कुंडल, मंगलसूत्र का गिट्टा, चांदी की पायल, चांदी के कड़े, चांदी का कमरगुच्छा और भैंस लाने की बात कहकर 25 हजार रुपये नकद भी साथ ले गई।