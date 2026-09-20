होमगार्ड भर्ती: दौड़ लगाते पांच अभ्यर्थी मैदान में गिरे, दो पैर में फ्रैक्चर

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मुरादाबाद। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शनिवार को दौड़ लगाते हुए पांच अभ्यर्थी गश खाकर फिर गिर गए। उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीमों और पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंच कर भर्ती करा दिया। इनमें दो अभ्यर्थी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है जबकि तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पांच दिन में अब तक 17 अभ्यर्थी गश खाकर गिर गए हैं। इनमें एक अभ्यर्थी शिवम की मौत हो चुकी है। शनिवार को 105 अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाए। सिविल लाइंस के कांठ रोड स्थित नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान में 15 सितंबर से होमगार्ड भर्ती की दौड़ परीक्षा चल रही है। शुक्रवार को दौड़ के दौरान बरेली निवासी शिवम यादव दौड़ लगाते समय गिर गया था। वह 11 राउंड पूरे कर चुका था और अंतिम राउंड को पूरा करने के नजदीक पहुंच गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस कर्मी उसे जिला अस्पताल ले गए थे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई है। शनिवार को कड़ी निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों की मैदान में एंट्री कराई गई। शनिवार को 1050 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन 995 अभ्यर्थी ही दौड़ में शामिल हुए। जिसमें से 890 ने निर्धारित समय में दौड़ पूरी की लेकिन 105 अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं कर पाए। दौड़ के दौरान पांच अभ्यर्थी अलग-अलग पाली में गश खाकर गिरे। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से मैदान पर एंबुलेंस लेकर मौजूद थे। पांचों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। भर्ती के नोडल अधिकारी एसपी क्राइम सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि दो अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर है जबकि तीन अभ्यर्थियों की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। शनिवार को 890 अभ्यर्थी दौड़ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।