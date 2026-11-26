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भारतीय किसान यूनियन का कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना लगातार जारी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी रात धरनास्थल पर डटे रहने का ऐलान किया है। धरने में शामिल किसानों के लिए कमिश्नर कार्यालय के बाहर ही भोजन तैयार किया जा रहा है। किसान मौके पर ही खाना बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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