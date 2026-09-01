नालियों का गंदा पानी सड़क पर, लोग परेशान

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नयागांव में अवंतिका चौराहा के पास वाली गली में जलनिकासी की व्यवस्था बदहाल होने से करीब 30 परिवार परेशान हैं। गली की सड़क और नालियां खराब होने से घुटनों तक गंदा पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार सभासद और नगर निगम से सड़क व नालियों का निर्माण कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

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