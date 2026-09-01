निकासी बंद- ग्रामीण बेहाल: सिरसवां गौड़ में पानी से रास्ते डूबे, चारा हुआ खराब; हाईवे पर लोगों ने किया हंगामा

1 of 5 सिरसवां गौड़ के लोग प्रदर्शन करते हुए - फोटो : अमर उजाला

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भगतपुर ब्लॉक के सिरसवां गौड़ में जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि मुरादाबाद- ठाकुरद्वारा हाईवे निर्माण में इस गांव के पानी निकासी के लिए कोई पाइप नहीं डालने से समस्या बढ़ गई है। इस कारण संपर्क मार्ग पर दो से लेकर चार फीट तक पानी आ गया है।



ग्रामीणों ने चेताया कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) मुरादाबाद -ठाकुरद्वारा हाईवे का निर्माण करा रहा है। यह हाईवे भगतपुर ब्लॉक के सिरसवां गौड़ गांव के सामने होकर गुजर रहा है। हाईवे से सटे शिव शक्ति धाम आश्रम के सामने ही सिरसवां गौड़ गांव के जाने के लिए संपर्क मार्ग है।



गांव निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि बरसात और बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पहले सड़क में पाइप डाला गया था लेकिन हाईवे का निर्माण शुरू होने पर उन पाइपों को बंद कर दिया गया। इस कारण पानी गांव और आसपास के खेतों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रोहित पाल का कहना है कि संपर्क मार्ग पर दो से चार फीट पानी आ गया है। ग्रामीणों ने चेताया कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) मुरादाबाद -ठाकुरद्वारा हाईवे का निर्माण करा रहा है। यह हाईवे भगतपुर ब्लॉक के सिरसवां गौड़ गांव के सामने होकर गुजर रहा है। हाईवे से सटे शिव शक्ति धाम आश्रम के सामने ही सिरसवां गौड़ गांव के जाने के लिए संपर्क मार्ग है।गांव निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि बरसात और बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पहले सड़क में पाइप डाला गया था लेकिन हाईवे का निर्माण शुरू होने पर उन पाइपों को बंद कर दिया गया। इस कारण पानी गांव और आसपास के खेतों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रोहित पाल का कहना है कि संपर्क मार्ग पर दो से चार फीट पानी आ गया है।

2 of 5 जलभराव होने से परेशान सिरसवां गौड़ के लोग - फोटो : अमर उजाला

कई घरों की दहलीज तक पानी पहुंच चुका है। उन्होंने इस मामले में हाईवे पर निर्माण कर रहे अधिकारियों से पाइप लगाने की मांग की लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। सुभाष कुमार ने बताया कि पांच हजार की आबादी वाले इस गांव में करीब 1500 मतदाता हैं। संपर्क मार्ग पर पानी आने के कारण छात्र-छात्राएं स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही हैं।

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खेतों में चारा भी खराब होने के कारण पशु भूखे हैं। जिस संपर्क मार्ग पर पानी आया है। वहां पहले ही पानी की पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई थी। जिसे दो पहिया, चार पहिया और बैल गाड़ी तक निकालने में काफी परेशान हो रही है। लगातार बढ़ती जा रही परेशानी को देखते हुए सोमवार को लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन कर पानी की निकासी का समाधान कराने की मांग की।

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लोगों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। डीएम और मंडलायुक्त से मिलकर उनके सामने समस्या रखी जाएगी। प्रदर्शन में ग्राम प्रधान रूप सिंह, प्रमोद कुमार, रोहित पाल, सुभाष पाल, गंगा राम सैनी, विजय सिंह, गौतम सिंह, कुलदीप सिंह, सीताराम, रमेश सिंह समेत अन्य ग्रामीण और छात्र भी मौजूद रहे।

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