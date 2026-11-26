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रामगंगा विहार स्थित शिवहरी मनोकामना मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का समापन हो गया। कथावाचक व्योम त्रिपाठी ने भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर किया। कथा के समापन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया ।

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