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चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

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