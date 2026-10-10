पार्षद के समर्थन में आए कॉलोनी वाले बोले- सम्मान से सदन में बुलाएं महापौर

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इस्तीफा देने वाले वार्ड नौ के पार्षद सुधीर सेठ के समर्थन में मानसरोवर विकास समिति आ गई है। समिति ने आपात बैठक कर नाराजगी जताई। समिति ने कहा कि कॉलोनी की समस्याएं उठाना पार्षद का दायित्व है। विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी बात न सुनना उचित नहीं है। समिति ने महापौर से पार्षद को सम्मान सहित सदन में बुलाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर विरोध और तेज करने की चेतावनी दी है।

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