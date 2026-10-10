ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस का अधिष्ठापन दिवस मनाया

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ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस की मुरादाबाद शाखा का 24वां अधिष्ठापन दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में संस्था के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भी आयोजन किया गया। संस्थापिका रीता सिंह ने इसकी जानकारी दी। मुख्य अतिथि मेयर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, अल्पना रितेश, डॉ. विशेष गुप्ता और डॉ. अनुपम शांडिल्य मौजूद रहे।

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