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मुरादाबाद: भाजपा विधायक के महल में दो युवकों को करंट लगा पीटने का आरोप, एक की हालत बिगड़ी, परिजनों ने दी तहरीर

Fri, 09 Oct 2026 07:20 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 09 Oct 2026 07:20 PM IST
सार

चोरी के शक में दो युवकों को भाजपा विधायक के महल में बंधक बनाकर पीटने और करंट लगाने का आरोप लगा है। एक युवक की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। 

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Moradabad: Allegations of two youths being beaten and subjected to electric shocks at a BJP MLA mansion
भाजपा विधायक की शह में पिटाई का आरोप - फोटो : संवाद

विस्तार
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चोरी के शक में दो युवकों को बंधक बनाकर भाजपा विधायक के महल में ले जाने और वहां उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि सोने का कड़ा चोरी करने के शक में दोनों युवकों को पीटा गया और करंट भी लगाया गया। इससे एक युवक की हालत बिगड़ गई।

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उसे उत्तराखंड के काशीपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में परिजनों ने पहले डिलारी और फिर ठाकुरद्वारा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे नगर के कश्यप समाज के लोग ओमवती और उनके परिवार के सदस्यों के साथ थाने पहुंचे।
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उन्होंने बेटे रामू को कथित रूप से अगवा कर बंधक बनाने और उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कस्बा निवासी ओमवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि डिलारी थाने की पुलिस उनके बेटे रामू को घर से लेकर आई थी।
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इसके बाद चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने उसका मेडिकल परीक्षण कराने और घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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