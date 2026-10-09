यूपी: पत्नी के जाने का सदमा नहीं सह सका राजेंद्र, कुछ घंटे में दो मौत; पीछे छोड़ गए तीन बेटे और ढेरों यादें

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विज्ञापन रामपुर के ग्राम पटिया में घरेलू कलह के चलते एक दंपती की मौत से गांव में मातम पसर गया। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। इसी बीच विवाद के चलते चालीस वर्षीय पत्नी रम्पा ने दोपहर बाद तीन बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसका उपचार कराकर उसे बचाने का भरकस प्रयास किया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति राजेंद्र प्रसाद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। शाम करीब छह बजे उसने भी अपने घर के अंदर फंदे से लटककर जान दे दी। एक ही परिवार में हुई दो मौतों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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क्षेत्र के ग्राम पटिया निवासी राजेंद्र प्रसाद (45) और उसकी पत्नी रम्पा देवी (40) के बीच काफी समय से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव रहता था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रम्पा देवी ने दोपहर तीन बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोगों को मामले की जानकारी हुई।

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आनन-फानन में परिजन उसे लेकर नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन रम्पा देवी को बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। उपचार के दौरान उसकी शाम 6 बजे उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया।

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बताया गया कि पत्नी की मौत से राजेंद्र प्रसाद गहरे सदमे में आ गए। शाम 6 बजे उसने घर के अंदर कमरे में चला गया, कुछ देर बाद ही उसका शव फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। एक साथ पति-पत्नी की मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।