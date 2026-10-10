यूपी: सुरक्षित सीटों पर सपा असुरक्षित, दो चुनाव में लगातार मिली हार; इन सीटों पर कैसी है 'साइकिल' की स्थिति?

सपा का गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल की पांच सुरक्षित सीटों में चार पर पार्टी असुरक्षित है। नगीना को छोड़ बाकी चार सीटों पर पार्टी को लगातार हार मिल रही है। कहीं दो बार तो कहीं तीन बार से सपा हार रही है।

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आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चार आरक्षित सीटें सपा के लिए चुनौती बनेंगी। फिलहाल इन सीटों पर पार्टी पीडीए को धार देने में जुटी है। मुरादाबाद मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इसमें पांच सीटें (नगीना, नहटौर, धनौरा, मिलक और चंदौसी) आरक्षित हैं।2022 के विधानसभा चुनाव में इन पांच में चार पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सपा को सिर्फ नगीना सीट पर ही जीत मिली थी। पिछले कुछ वर्षों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि मंडल की आरक्षित सीटों पर सपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है।