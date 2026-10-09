Moradabad News: सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ लगाने पहुंची फर्जी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार

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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार की गई युवती कुमारी साहिबा अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के कारहट उर्फ रामहट की रहने वाली है। लिखित परीक्षा में फेल होने के बावजूद उसने सिपाही बनने के लिए फर्जीवाड़ा की कोशिश की। गेट पर सुबह 6:45 बजे कुमारी साहिबा ने प्रवेशपत्र दिखाकर प्रवेश करने का प्रयास किया। शक होने पर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वह लिखित परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके बाद बरेली में रहने वाली उसकी सहेली अस्मिता मलिक के भाई व सैन्यकर्मी कादिर हुसैन ने व्हाट्सएप पर उसे फर्जी प्रवेशपत्र भेजा था। कादिर हुसैन की तैनाती फिलहाल लद्दाख में है।वर्जनफर्जी एडमिट लेकर दौड़ लगाने पहुंची युवती कुमारी साहिबा और कादिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा अधिनियम के तहत सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। - कुमार रण विजय सिंह, एसपी सिटी000पकड़े जाने पर हो गई बेहोश, एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचायासाहिबा का खेल पकड़ा गया तो वह मैदान में ही बेहोश हो गई। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया, जहां उपचार कराने के बाद उसे वापस नौवीं वाहिनी पीएसी में लेकर आया गया।000सबूत मिटाने के लिए तोड़ दिया मोबाइलमुरादाबाद। उपचार कराने के बाद युवती को दोबारा मैदान में लाया गया तो वह फिर से दौड़ लगाने की जिद करने लगी। पुलिस टीम ने उसके प्रवेशपत्र, आधारकार्ड और मोबाइल कब्जे में लेने का प्रयास किया। इसी दौरान युवती ने अपना मोबाइल तोड़ दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की।000लिखित परीक्षा में फेल, घर में बताया पास हो गईयूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती परीक्षा के परिणाम आने पर साहिबा ने अपने घर, रिश्तेदार और परिचितों को बताया था कि वह पास हो गई है। इसके बाद से वह दौड़ परीक्षा में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में जुट गई थी।