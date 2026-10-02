प्रह्लाद चरित्र, समुद्र मंथन और श्रीकृष्ण जन्म का भावपूर्ण वर्णन

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सर्व प्रयास सीता रसोई ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव में व्यास सत्य देवानंद ने श्रद्धालुओं को प्रह्लाद चरित्र, समुद्र मंथन और भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने प्रह्लाद चरित्र के माध्यम से अटूट भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास का संदेश दिया। समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान शिव के विषपान और अमृत प्राप्ति की कथा सुनाई। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का भावपूर्ण वर्णन किया।

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