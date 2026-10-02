फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Sambhal: wanted POCSO accused suicide by jumping in front of train in Babrala

संभल: बबराला में पॉक्सो का वांछित आरोपी ने ट्रेन से कटकर दी जान, छह वर्ष की बच्ची से अश्लील हरकत का था आरोप

Fri, 02 Oct 2026 02:10 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, चंदाैसी
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदाैसी Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 PM IST
सार

बबराला में छह वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के आरोप में वांछित 45 वर्षीय आरोपी ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

विज्ञापन
Sambhal: wanted POCSO accused suicide by jumping in front of train in Babrala
चंदाैसी पुलिस कर रही जांच - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बबराला में छह वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने के वांछित आरोपी ने बृहस्पतिवार देर रात रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। घटना की सूचना पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


बबराला थाना क्षेत्र निवासी बच्ची के पिता ने 23 सितंबर को थाने में तहरीर देकर एक गांव निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में आरोप लगाया था कि 21 सितंबर की सुबह आरोपी उनकी बच्ची को खेत की ओर ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकत की गई।
विज्ञापन


पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच देर रात आरोपी बबराला रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष लवनीश चौधरी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित आरोपी ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी।


रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिवार में दो बेटियां और दो बेटे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed