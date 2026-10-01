संभल हिंसा: चार हत्याओं के आरोपी मुल्ला अफरोज की चंदाैसी कोर्ट में पेशी, दो मामलों में अगली तारीख तय

संभल हिंसा के दाैरान चार हत्याओं के मामलों में आरोपी मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। बृहस्पतिवार को बिलाल और नईम की हत्या से जुड़े दो मुकदमों में सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण दोनों मामलों में अगली तारीख तय कर दी गई।

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बिलाल हत्याकांड में पांच अक्टूबर और नईम हत्याकांड में 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन, चंदौसी की अदालत में वाद दायर किया था। विज्ञापन



24 नवंबर 2024 की सुबह मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें बिलाल निवासी सरायतरीन, नईम और अयान निवासी मोहल्ला कोटगर्वी तथा कैफ निवासी तुर्तीपुर इल्हा की मौत हुई थी। इन घटनाओं को लेकर कोतवाली संभल में तीन और थाना नखासा में एक मुकदमा दर्ज किया गया। सभी मामलों की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह की अदालत में चल रही है। बिलाल हत्याकांड में पांच अक्टूबर और नईम हत्याकांड में 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन, चंदौसी की अदालत में वाद दायर किया था।24 नवंबर 2024 की सुबह मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें बिलाल निवासी सरायतरीन, नईम और अयान निवासी मोहल्ला कोटगर्वी तथा कैफ निवासी तुर्तीपुर इल्हा की मौत हुई थी। इन घटनाओं को लेकर कोतवाली संभल में तीन और थाना नखासा में एक मुकदमा दर्ज किया गया। सभी मामलों की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह की अदालत में चल रही है।

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