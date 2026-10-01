अपने छोटे से कार्यकाल में तत्कालीन डीएम डॉ. राजेंद्र कुमार पैंसिया लाइसेंस के बड़े काम कर गए। पूर्व के डीएम जहां नियमों का हवाला देकर लाइसेंस जारी करने से बचते रहे वहीं उन्होंने 40 लाइसेंस जारी किए हैं।

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इनमें 14 तो अकेले भाजपा के मंडल अध्यक्षों के ही हैं। बाकी भी शहर के प्रभावशाली लोगों को ही मिले हैं। करीब दस लाइसेंस मंजूरी की लाइन में थे लेकिन इसी बीच उनका मुरादाबाद से तबादला हो गया।संभल के डीएम रह चुके डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने पांच मई को मुरादाबाद डीएम का कार्यभार संभाला था। 21 सितंबर को उनका तबादला यहां से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव पद पर हो गया। उनका कार्यालय करीब साढ़े चार महीने का रहा।