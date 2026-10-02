शादीशुदा मामा ने भांजी से की शादी: युवती 19 साल तो युवक 30 का, मंदिर में रचाया ब्याह, कई साल से था प्यार
अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में 30 वर्षीय शादीशुदा मामा ने 19 वर्षीय भांजी से मंदिर में शादी की। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।
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यूपी के अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में 30 वर्षीय शादीशुदा युवक ने अपनी 19 वर्षीय सगी भांजी से मंदिर में शादी कर ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
बताया जा रहा है कि युवक की शादी करीब सात वर्ष पहले हो चुकी है। वह युवती की मां का सगा छोटा भाई है। ग्रामीणों के अनुसार, मामा और भांजी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की चर्चा थी। युवती पर अपने मामा के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। घटना की जानकारी जब गांव के लोगों को हुई तो वे हैरान रह गए।
रिश्ते में मामा-भांजी होने के कारण शादी की चर्चा आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। ग्रामीणों के बीच पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की बातें होती रहीं। युवक पहले से शादीशुदा होने के कारण मामले को लेकर और भी चर्चा बनी हुई है।
वहीं, सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि अभी किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।