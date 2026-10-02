शादीशुदा मामा ने भांजी से की शादी: युवती 19 साल तो युवक 30 का, मंदिर में रचाया ब्याह, कई साल से था प्यार

बताया जा रहा है कि युवक की शादी करीब सात वर्ष पहले हो चुकी है। वह युवती की मां का सगा छोटा भाई है। ग्रामीणों के अनुसार, मामा और भांजी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की चर्चा थी। युवती पर अपने मामा के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। घटना की जानकारी जब गांव के लोगों को हुई तो वे हैरान रह गए।