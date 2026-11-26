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सामूहिक विवाह समारोह में 35 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

Vimal Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 07:57 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 07:57 PM IST







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रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें 35 जोड़ों का विधि-विधान और रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। ... और पढ़ें

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