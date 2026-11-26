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मुरादाबाद में दो दिवसीय जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्या सीमा सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में 13 विद्यालयों की 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें सब-जूनियर और जूनियर बालक-बालिका वर्ग के मुकाबले कराए जा रहे हैं। पहले दिन खिलाड़ियों ने फुर्ती और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

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