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मड़िहान तहसील क्षेत्र के राजापुर ग्राम पंचायत के बलुअहवा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को रास्ते की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी मड़िहान का घेराव किया। ग्रामीणों ने पत्रक सौंपकर आवागमन में हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की। एसडीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए।

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