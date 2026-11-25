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रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम का किया घेराव, VIDEO
मड़िहान तहसील क्षेत्र के राजापुर ग्राम पंचायत के बलुअहवा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को रास्ते की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी मड़िहान का घेराव किया। ग्रामीणों ने पत्रक सौंपकर आवागमन में हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की। एसडीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए।
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