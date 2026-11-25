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डॉ. पटेल ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2023 से बी-पैक्स को 10 लाख रुपये की ब्याज मुक्त सीसीएल उर्वरक ऋण सीमा दी थी, जिसे वर्ष 2026 से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही समितियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन और उन्नयन की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है।उन्होंने सहकारी भारत टैक्सी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को रोजगार और बेहतर परिवहन सुविधा के लिए 10 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता दी जा रही है। इस दौरान बृज भूषण सिंह, सियाराम बिंद, प्रमोद कुमार सिंह, नागेश्वर नाथ तिवारी आदि पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।