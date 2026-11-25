Mirzapur News: सर्दियों में अमरूद का बाजार गर्म, मंडी में रोजाना पहुंच रही कई क्विंटल खेप
संवाद न्यूज एजेंसी, मिर्जापुर Updated Wed, 25 Nov 2026 08:10 PM IST
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मिर्जापुर। सर्दी की शुरुआत के साथ ही बाजार में अमरूद की मांग बढ़ने लगी है। इसका असर जंगीरोड स्थित नवीन मंडी में भी देखने को मिल रहा है। यहां इन दिनों प्रतिदिन 100 से 150 क्विंटल अमरूद की आवक हो रही है। मंडी में अयोध्या, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से बड़ी मात्रा में अमरूद की खेप पहुंच रही है।
मंडी निरीक्षक आकाश मिश्रा के अनुसार, सीजन शुरू होने के साथ ही अमरूद की आवक लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ इसकी आवक और बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।
व्यापारी बीरबल और जोगेंद्र ने बताया कि मंडी में अमरूद का थोक भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो चल रहा है। वहीं, फुटकर बाजार में ग्राहकों को इसके लिए 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं। थोक और फुटकर कीमतों में अंतर होने के बावजूद बाजार में अमरूद की मांग बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों में अमरूद की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में इसकी आवक के साथ बिक्री में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
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मंडी निरीक्षक आकाश मिश्रा के अनुसार, सीजन शुरू होने के साथ ही अमरूद की आवक लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ इसकी आवक और बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।
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व्यापारी बीरबल और जोगेंद्र ने बताया कि मंडी में अमरूद का थोक भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो चल रहा है। वहीं, फुटकर बाजार में ग्राहकों को इसके लिए 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं। थोक और फुटकर कीमतों में अंतर होने के बावजूद बाजार में अमरूद की मांग बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों में अमरूद की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में इसकी आवक के साथ बिक्री में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
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