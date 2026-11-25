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मंडी निरीक्षक आकाश मिश्रा के अनुसार, सीजन शुरू होने के साथ ही अमरूद की आवक लगातार बनी हुई है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ इसकी आवक और बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।व्यापारी बीरबल और जोगेंद्र ने बताया कि मंडी में अमरूद का थोक भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो चल रहा है। वहीं, फुटकर बाजार में ग्राहकों को इसके लिए 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं। थोक और फुटकर कीमतों में अंतर होने के बावजूद बाजार में अमरूद की मांग बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों में अमरूद की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में इसकी आवक के साथ बिक्री में भी इजाफा होने की उम्मीद है।