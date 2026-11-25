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तहसील पहुंचे 25 से अधिक ग्रामीणों ने बताया कि गांव की बस्ती लगभग 70 वर्ष पुरानी है। ग्रामीण लंबे समय से एक ही रास्ते से आवागमन करते आ रहे हैं। आरोप है कि कुछ दबंग किसानों ने रास्ते पर कब्जा कर तारबंदी कर दी है। साथ ही रास्ते में झाड़ियां और झंखाड़ रखकर आवागमन बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तारबंदी में झटका करंट भी जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, मरीजों के उपचार और मजदूरों के काम पर जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आठ फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की।ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को गांव में प्रदर्शन कर राजस्व विभाग को समस्या से अवगत कराया गया था। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल ने रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन दो दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद बुधवार को ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई।इस संबंध में उपजिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। जल्द ही रास्ते की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा।