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इस अवसर पर राजू कनौजिया ने कहा कि स्काउट-गाइड देश निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। हलिया के खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि स्काउट देशप्रेम और अनुशासन की भावना के साथ समाज के लिए कार्य करते हैं।कार्यक्रम के दौरान चौधरी रामहरख सिंह इंटर कॉलेज और श्रुति कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। रैली संयोजक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में स्काउट की 15 और गाइड की 11 टीमों ने प्रतिभाग किया।इस मौके पर भाजपा नेता जयप्रकाश उपाध्याय, ग्राम प्रधान विजय गुप्ता, संतोष केसरी, भूषण सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन में जिला आयुक्त स्काउट डॉ. धर्मजीत सिंह, जिला आयुक्त गाइड डॉ. सुषमा गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। संयोजक कृष्ण कुमार दुबे ने सभी के प्रति आभार जताया। संचालन कुलदीप शुक्ला ने किया।