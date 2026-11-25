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विद्यालय में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर के कुल 297 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय के 140 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 157 बच्चे शामिल हैं। चहारदीवारी को कुछ वर्ष पहले ऊंचा तो कराया गया, लेकिन नीचे से कमजोर हो चुकी दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई। जर्जर गेट और दीवार के कारण शिक्षकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। विज्ञापन

कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक पीयूष मिश्रा ने बताया कि समस्या से ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा चुका है। वहीं, ग्राम पंचायत सचिव मुस्ताक अहमद ने बताया कि नए मुख्यद्वार और चहारदीवारी के निर्माण के लिए कार्ययोजना एवं एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। आदेश मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। विद्यालय में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर के कुल 297 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय के 140 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 157 बच्चे शामिल हैं। चहारदीवारी को कुछ वर्ष पहले ऊंचा तो कराया गया, लेकिन नीचे से कमजोर हो चुकी दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई। जर्जर गेट और दीवार के कारण शिक्षकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है।कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक पीयूष मिश्रा ने बताया कि समस्या से ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा चुका है। वहीं, ग्राम पंचायत सचिव मुस्ताक अहमद ने बताया कि नए मुख्यद्वार और चहारदीवारी के निर्माण के लिए कार्ययोजना एवं एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। आदेश मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

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जिगना। छानबे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चेहरा की जर्जर चहारदीवारी और मुख्यद्वार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। करीब 24 वर्ष पहले ग्राम पंचायत की ओर से बनवाया गया मुख्यद्वार और चहारदीवारी अब कमजोर हो चुकी है। तेज आंधी-तूफान में इनके गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन अब तक इनके मरम्मत या पुनर्निर्माण की व्यवस्था नहीं हो सकी है।