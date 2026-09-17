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पीएम के जन्मदिन पर महायज्ञ व स्वच्छता अभियान से शुरु हुआ सेवा संकल्प अभियान, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 17 Sep 2026 09:21 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 09:21 PM IST







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प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर बृहस्पतिवार को विंध्याचल मंदिर में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह व अन्य लोगों द्वारा सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ राष्ट्र कल्याण, शांति एवं विकसित भारत की सिद्धि के लिए महायज्ञ कर किया गया। स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। ... और पढ़ें

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