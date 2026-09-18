Mirzapur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:57 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
चौपाल - जिले के प्रत्येक विकास खंड के दो-दो ग्राम पंचायतों में चौपाल। सुबह 10 बजे।
- कार्यशाला : राजीव गांधी दक्षिण परिसर में साइबर जागरूकता कार्यशाला। सुबह 11 बजे।
- स्वागत : सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव का लोहिया ट्रस्ट में स्वागत। दोपहर 2 बजे।
- गणेशोत्सव : वासलीगंज स्थित पंडाल में गणेशोत्सव। शाम 5 बजे।
- शृंगार : पक्की सरांय स्थित संतोषी माता मंदिर में शृंगार। शाम 6 बजे।
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चौपाल - जिले के प्रत्येक विकास खंड के दो-दो ग्राम पंचायतों में चौपाल। सुबह 10 बजे।
- कार्यशाला : राजीव गांधी दक्षिण परिसर में साइबर जागरूकता कार्यशाला। सुबह 11 बजे।
- स्वागत : सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव का लोहिया ट्रस्ट में स्वागत। दोपहर 2 बजे।
- गणेशोत्सव : वासलीगंज स्थित पंडाल में गणेशोत्सव। शाम 5 बजे।
- शृंगार : पक्की सरांय स्थित संतोषी माता मंदिर में शृंगार। शाम 6 बजे।