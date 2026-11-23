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पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्द पर सोमवार को पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी। क्षेत्राधिकारी चुनार गायत्री यादव ने पुलिस ध्वज का प्रतीक चिह्न (स्टीकर) एसपी की बाईं जेब के ऊपर लगाकर उनका स्वागत किया।

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