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ड्यूटी पर जा रहे बिजलीकर्मी की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार; VIDEO
देहात कोतवाली क्षेत्र के बीरशाहपुर गांव में शनिवार रात भूमि विवाद में पट्टीदारों ने बिजलीकर्मी की हत्या कर दी। मवैया उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ ड्यूटी पर जा रहे थे। घर से करीब 200 मीटर दूर राजकीय नलकूप के पास आरोपियों ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बिजलीकर्मी को परिजन मंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीओ सदर और एएसपी सिटी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।
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