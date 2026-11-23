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लोकबंधु राज नारायन की जयंती समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहियाट्रस्ट पर मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हे कार्यकर्ताओं ने नमन किया। गोष्ठी में लोकबंधु के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनकी विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया गया।

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