{"_id":"6b0459d7ac88de1a680ece6d","slug":"video-fruit-distribution-blood-donation-camp-and-community-feast-on-mulayam-singh-yadav-birth-anniversary-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुलायम सिंह यादव की जयंती पर फल वितरण, रक्तदान शिविर और भंडारा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव की 88वीं जयंती रविवार को जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में मनाई गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्षों को याद किया। मंडलीय अस्पताल में फल वितरण और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राममिलन यादव, राहुल यादव और ओपी यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसके अलावा भंडारे में करीब दो हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत गायकों ने नेताजी के जीवन पर आधारित गीत प्रस्तुत किए।

... और पढ़ें