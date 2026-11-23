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शहर कोतवाली क्षेत्र के घुरहुपट्टी से शनिवार दोपहर लापता 10 वर्षीय बालक को पुलिस ने रविवार को प्रयागराज के खुल्दाबाद स्थित चाइल्ड लाइन से बरामद कर लिया। बालक मिर्जापुर स्टेशन से दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सवार हो गया था। पुलिस ने रातभर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वह रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया। इसके बाद आरपीएफ से संपर्क कर बालक को बरामद किया गया। सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में शहर कोतवाल दयाशंकर ओझा की टीम ने पूरी रात तलाश की। रविवार शाम पुलिस बालक को लेकर मिर्जापुर लौट आई।

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