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मिर्जापुर। केबी डिग्री कॉलेज में बुधवार को शुद्ध मतदाता सूची का महत्व विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता सूची की शुद्धता और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम और अन्य विवरणों में सुधार कराने सहित निर्वाचन से जुड़े नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी है।

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