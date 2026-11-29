मिर्जापुर: तीन विधानसभा सीटों से समझौता नहीं करेगी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने दी चेतावनी
निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव में विंध्य मंडल की तीन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन सीटों में से किसी को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी से समझौता होने पर 13 जनवरी 2027 को लखनऊ की रैली में अंतिम निर्णय लेने की बात कही।
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निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विंध्य मंडल की तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इन तीनों सीटों में से किसी को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। निषाद समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी से समझौता होने पर समुदाय को अपनी राजनीतिक राह पर दोबारा विचार करने की छूट होगी।
तीन सीटों पर पार्टी की नजर
संजय निषाद ने मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन और पार्टी की पदयात्रा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विंध्य मंडल की तीनों सीटें छोड़ने के बारे में पार्टी नहीं सोच रही है। यदि ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो समाज अपनी राजनीतिक दिशा पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।
विंध्य मंडल में मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले आते हैं। इन तीनों जिलों में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पार्टी की नजर मझवां (मिर्जापुर), ज्ञानपुर (भदोही) समेत मंडल की एक अन्य सीट पर बताई जा रही है। ज्ञानपुर सीट फिलहाल निषाद पार्टी के पास है।
मझवां सीट भाजपा को देने का किया जिक्र
संजय निषाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने विंध्य मंडल की दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अनुरोध पर मझवां सीट उपचुनाव में भाजपा के लिए छोड़ दी गई थी।
वर्ष 2022 में विनोद कुमार बिंद ने भाजपा गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के टिकट पर मझवां सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर भदोही से सांसद चुने गए। इसके बाद मझवां सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था।
13 जनवरी को लखनऊ में होगा अंतिम फैसला
संजय निषाद ने कहा कि 2022 में उनकी पार्टी ने गठबंधन के तहत कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें 10 सीटों पर निषाद पार्टी के चुनाव चिह्न और छह सीटों पर भाजपा के चुनाव चिह्न से प्रत्याशी मैदान में थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन में मिलने वाली सीटों पर बिंद और निषाद समाज का पहला अधिकार है। कार्यकर्ताओं को हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने और जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि 2022 में मिली 16 सीटों, जिनमें मझवां भी शामिल है, को लेकर कोई समझौता किया गया तो निषाद समाज 13 जनवरी 2027 को लखनऊ में आयोजित रैली में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
संजय निषाद ने कहा कि 2017 में पार्टी ने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। उस समय ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र ने पार्टी को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ने की अपील की।