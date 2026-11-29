13 जनवरी को लखनऊ में होगा अंतिम फैसला

संजय निषाद ने कहा कि 2022 में उनकी पार्टी ने गठबंधन के तहत कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें 10 सीटों पर निषाद पार्टी के चुनाव चिह्न और छह सीटों पर भाजपा के चुनाव चिह्न से प्रत्याशी मैदान में थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन में मिलने वाली सीटों पर बिंद और निषाद समाज का पहला अधिकार है। कार्यकर्ताओं को हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने और जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।



उन्होंने कहा कि यदि 2022 में मिली 16 सीटों, जिनमें मझवां भी शामिल है, को लेकर कोई समझौता किया गया तो निषाद समाज 13 जनवरी 2027 को लखनऊ में आयोजित रैली में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।



संजय निषाद ने कहा कि 2017 में पार्टी ने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। उस समय ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र ने पार्टी को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ने की अपील की।