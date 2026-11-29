सीएम डैशबोर्ड में सी-डी श्रेणी वाले विभाग अगले महीने तक प्रदर्शन में सुधार करें : डीएम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:16 AM IST
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सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग वाले विभागों को जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने सुधार की चेतावनी दी है। उन्होंने सी और डी श्रेणी में शामिल विभागों के अधिकारियों को अगले माह तक प्रदर्शन सुधारकर ए या बी श्रेणी हासिल करने के निर्देश दिए।
शनिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में सड़क निर्माण व मरम्मत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालन, छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई।
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डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिले। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान सीडीओ नरेंद्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक केके पांडेय, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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शनिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
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बैठक में सड़क निर्माण व मरम्मत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालन, छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई।
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डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से मिले। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान सीडीओ नरेंद्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक केके पांडेय, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद