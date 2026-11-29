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थानाध्यक्ष तरुण श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।



महाराष्ट्र की राइस मिल में भेजने के लिए ट्रक पर लोड कराया गया 242 क्विंटल धान रास्ते से गायब हो गया। ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्टर और चालक पर मिलीभगत कर धान हड़पने का आरोप है। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैहारी गांव निवासी विनय कुमार गुप्ता ने तहरीर में बताया कि वह आशीष राइस मिल ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं और गल्ले का कारोबार करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र स्थित संदीप पैराब्यालिंग मिल में धान भेजने के लिए चंदौली के रामनगर स्थित मारुका ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रक बुक कराया था। ट्रांसपोर्टर अंशु शुक्ला ने बिहार के पटना स्थित दौलतपुर निवासी समीर खान का ट्रक भेजा था। उस पर 560 बोरियों में कुल 242 क्विंटल धान लोड कराया गया था। ट्रांसपोर्टर के कहने पर उन्होंने स्कैनर के माध्यम से ट्रक मालिक समीर खान के खाते में 54,500 रुपये और ट्रांसपोर्टर अंशु शुक्ला को दो हजार रुपये कमीशन के रूप में ऑनलाइन भुगतान किया था। आरोप है कि अगले दिन ट्रक के संबंध में जानकारी लेने पर ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र की मिल में भी धान नहीं पहुंचा।