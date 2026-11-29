विज्ञापन

दुकानों पर शॉल, स्वेटर, टोपी और जैकेट की बिक्री बढ़ गई है। युवा टी-शर्ट, महिलाएं स्वेटर तो युवतियां जैकेट खरीदना पसंद कर रही हैं।शहर के ओलंदगंज, पालिटेक्निक चौराहा, कोतवाली, चाहरसू समेत ग्रामीण इलाकों में गर्म कपड़ों के शोरूम और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही हैं। कपड़ा व्यवसायी शुभम ने बताया कि स्वेटर 200 से 2000 रुपये तक उपलब्ध है।वहीं, दुकानों पर जैकेट 500 से 3000 रुपये में बिक रही है, वहीं बच्चों के लिए स्वेटर 150 से 500 रुपये, टोपी 100 से 300 रुपये तक बिक रहा है। ठंड बढ़ने के साथ कंबल की भी मांग बढ़ गई है।500 से 3000 रुपये तक कंबल उपलब्ध है। ठंड को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े का स्टॉक बड़ी मात्रा में मंगवा लिया है।