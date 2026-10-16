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मिर्जापुर: पूर्व डीएम दिव्या मित्तल ने गड़बड़ा धाम में मां शीतला के किए दर्शन

किशन चौबे

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST







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पूर्व जिलाधिकारी एवं आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने बृहस्पतिवार को मिर्जापुर के हलिया क्षेत्र स्थित गड़बड़ा धाम पहुंचकर मां शीतला के दर्शन-पूजन किए। उन्होंने मां शीतला का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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