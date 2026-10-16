VIDEO: पांच साल बाद भी नहीं आई बिजली, खंभे गड़े पर तार का इंतजार

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मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के ग्राम सभा विशुनपुर में ग्रामीण पांच साल से बिजली कनेक्शन और विद्युत आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली व्यवस्था के लिए खंभे तो लगाए गए, लेकिन उन पर अब तक तार नहीं खींचे गए हैं। लिहाजा खंभे शोपीस बनकर रह गए हैं और ग्रामीणों को बिजली सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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