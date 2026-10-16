Mirzapur News: सिटी न्यूज

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- जनचौपाल : सिटी सहित सभी 12 विकास खंड के दो-दो ग्राम पंचायतों में जनचौपाल, सुबह 10 बजे।

- बैठक : समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में व्यापार सभा के जिला, विधानसभा एवं नगर के पदाधिकारियों की बैठक शाम 4 बजे।

- आरती : विंध्याचल स्थित पक्का घाट पर गंगा आरती, शाम 5 बजे।

- शृंगार : पक्की सराय स्थित संतोषी माता मंदिर में शृंगार शाम 6 बजे।

- रामलीला : चुनार में रामलीला में 14वें दिन का मंचन, रात 8 बजे।

जिले में आज के कार्यक्रम