Mirzapur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम
- जनचौपाल : सिटी सहित सभी 12 विकास खंड के दो-दो ग्राम पंचायतों में जनचौपाल, सुबह 10 बजे।
- बैठक : समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में व्यापार सभा के जिला, विधानसभा एवं नगर के पदाधिकारियों की बैठक शाम 4 बजे।
- आरती : विंध्याचल स्थित पक्का घाट पर गंगा आरती, शाम 5 बजे।
- शृंगार : पक्की सराय स्थित संतोषी माता मंदिर में शृंगार शाम 6 बजे।
- रामलीला : चुनार में रामलीला में 14वें दिन का मंचन, रात 8 बजे।
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- जनचौपाल : सिटी सहित सभी 12 विकास खंड के दो-दो ग्राम पंचायतों में जनचौपाल, सुबह 10 बजे।
- बैठक : समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में व्यापार सभा के जिला, विधानसभा एवं नगर के पदाधिकारियों की बैठक शाम 4 बजे।
- आरती : विंध्याचल स्थित पक्का घाट पर गंगा आरती, शाम 5 बजे।
- शृंगार : पक्की सराय स्थित संतोषी माता मंदिर में शृंगार शाम 6 बजे।
- रामलीला : चुनार में रामलीला में 14वें दिन का मंचन, रात 8 बजे।