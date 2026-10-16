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Mirzapur News: मारपीट में सात लोग घायल

Fri, 16 Oct 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:30 AM IST
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Seven people injured in a physical altercation
संतनगर थाना क्षेत्र के पड़रिया कला गांव में पालतू सूअर घर में घुसने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी चलने लगा। इसमे कुल सात लोग घायल हो गए।
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गांव निवासी बसंत ने बताया कि उसके घर में बुधवार शाम को पड़ोसी के पालतू सूअर के बच्चे घुस आए थे। सूअर के बच्चों ने घर में रखे बर्तन व खाद्य सामग्री को जूठा कर दिया। सूअर के बच्चों को बांधने व घर में घुसने से मना करने पर पशुपालक नाराज होकर गाली देने लगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विपक्ष के लोगों ने लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें बुद्धू (58), राजकुमार (70), शिवराम (65), सोनू (30), प्रमिला (40), कविता (30) व रिया (13) घायल हो गई। घटना में राजकुमार की अंगुली भी कट गई। पीड़ित ने सभी घायलों का दीपनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि घायलों का इलाज कराकर तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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