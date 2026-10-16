मिर्जापुर में 15 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ा; VIDEO

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विंध्याचल थाना क्षेत्र के विजयपुर ग्राम पंचायत की पांडेयपुर बस्ती में शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पप्पू बिंद के मकान के पास अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग लालगंज के वन रक्षक वसीम खान, राम कुमार और उमाशंकर मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। वन दरोगा अवधेश कुमार यादव ने बताया कि 15 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके बाद बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली।

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