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मिर्जापुर में 15 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ा; VIDEO
विंध्याचल थाना क्षेत्र के विजयपुर ग्राम पंचायत की पांडेयपुर बस्ती में शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पप्पू बिंद के मकान के पास अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग लालगंज के वन रक्षक वसीम खान, राम कुमार और उमाशंकर मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। वन दरोगा अवधेश कुमार यादव ने बताया कि 15 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके बाद बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली।
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