{"_id":"6aac1d09695868d5a703f3a8","slug":"video-construction-work-co-office-and-residence-has-begun-old-police-station-premises-cost-2-crore-2026-09-17-1789664521","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुराने थाना भवन परिसर में 2.16 करोड़ की लागत से सीओ दफ्तर और आवास का निर्माण कार्य हुआ शुरू, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर क्षेत्र के जिस पुराने थाने भवन की कहानी अगस्त क्रांति से जुड़ी है। अब वहां सीओ कार्यालय और दफ्तर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बृ़हस्पतिवार को एसपी अभिषेक वर्मा की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्य ने भूमि पूजन कर दफ्तर और आवास दोनों के निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। निर्माण पर लगभग 2.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। छह माह में कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

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