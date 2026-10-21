कोटा पुल के नीचे नदी में उतराया मिला नवविवाहिता का शव, VIDEO

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लालगंज थाना क्षेत्र के हलिया-लालगंज मार्ग स्थित कोटा पुल के नीचे बुधवार को नदी में 19 वर्षीय नवविवाहिता का शव उतराया मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुल पर दुपट्टा और चप्पल पड़े देखकर राहगीरों ने नीचे नदी में देखा तो शव दिखाई दिया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव की पहचान नीतू के रूप में की।

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