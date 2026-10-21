{"_id":"6ad8cebaef2bc75aff08cc0b","slug":"video-five-members-of-an-inter-state-gang-were-arrested-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंतरराज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिगना थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर के साथ अन्य खाली घरों की रेकी कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत के आभूषण और बर्तन बरामद किया। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले पेचकस, प्लास और लोहे का कटर भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जिगना, लालगंज और संतनगर थाना क्षेत्रों में चोरी की चार घटनाओं का खुलासा हुआ है।

... और पढ़ें