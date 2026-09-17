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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मां विंध्यवासिनी को 176 किलो लड्डू का भोग, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में 176 किलो लड्डू का भोग अर्पित किया। पूजन-अर्चन के बाद लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। विधायक ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। ... और पढ़ें

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